Полиция пришла с обыском в квартиру экс-президента Аргентины Киршнер

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которая обвиняется по нескольким уголовным делам. Об этом сообщает La Nacion.

Как отмечает издание, полицейские вошли в квартиру Киршнер, расположенную в районе Реколета в центре Буэнос-Айреса, в сопровождении двух понятых. При этом оперативники спустя несколько минут пребывания внутри квартиры попросили адвоката бывшего президента покинуть ее. По данным газеты, сторона обвинения не сообщала, что именно полиция ищет в доме Киршнер.

Накануне верховная палата аргентинского парламента одобрила запрос на проведение обыска в квартире и домах Киршнер. При этом сама экс-президент 21 августа дала согласие на проведение обысков в рамках дела о взятках.

Кристина Фернандес де Киршнер обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центральном банке Аргентины и препятствовании расследованию теракта, произошедшего в 1994 году в Аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе.