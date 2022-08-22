Финский премьер сдала отрицательный тест на наркотики

Санна Марин (Фото: Roni Rekomaa / IMAGO / Global Look Press)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила отрицательный результат теста на наркотики после обвинений в их употреблении, сообщает пресс-служба финского парламента.

«Тест, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не выявил никаких наркотиков», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что процедуру тестирования премьер оплатила из своего кармана.

В Финляндии ранее разгорелся скандал вокруг видео с вечеринки с участием премьер-министра. На кадрах Марин танцует и поет с финскими знаменитостями, в том числе с певицей Альмой, блогером Илоной Юликорпи, телеведущими Тинни Викстрем и Каролиной Туоминен и другими.



На одной из записей звучит слово jauhojengi. Как сообщило издание Yle, слово jauho переводится как «мука» или «порошок», но в разговорной речи может обозначать наркотики. Jengi переводится как «банда, компания».

Видео опубликовали в интернете, и они вызвали широкий резонанс. Лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня заявили, что Марин должна пройти тест. В парламентской фракции Социал-демократической партии (Марин ее лидер) распространили заявление, что доверяют премьеру.

Марин заявила, что не употребляет наркотики, и выразила готовность сдать анализы.