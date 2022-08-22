В комитете по культуре Петербурга прошли обыски

Здание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (Фото: kgiopspb / Telegram)

В петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) прошли обыски по нескольким адресам, сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Следователи пришли в КГИОП утром 22 августа.Обыски идут в рамках дела о сносе памятников, уточнили в пресс-службе комитета, другие детали происходящего там не раскрыли.

В правительстве города подтвердили факт обысков и отказались давать комментарии до завершения следствия. В администрации уточнили, что речь идет не об одном уголовном деле, а о нескольких.

Сейчас СК расследует три уголовных дела по факту полных или частичных сносов исторических зданий в городе. Первое дело касается здания манежа Финляндского полка, корпусов торговых бань Екимовой, Васильевского винного городка и дома Лапина, второе — частичного сноса дома Шагина на набережной Фонтанки. Третье дело возбудили по факту сноса дома Салтыковой на Большой Морской улице. Все работы ведомство считает незаконными.

Еще одно дело завели после избиения градозащитника Олега Мухина, который выступал против сноса последнего особняка. Кроме того, Следственный комитет проверяет данные о планах снести здание бывшего кинотеатра «Слава». Ранее в СК обратилась местная жительница, которая попросила ведомство помочь спасти здание. В пресс-службе Следственного комитета «РБК-Петербург» уточнили, что ведомство будет работать с градозащитниками, чтобы узнать о других планах сноса исторических зданий и проверить их законность.