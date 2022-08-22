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Глава Fresenius SE уйдет в отставку на фоне падения доходов

Стефан Штурм
Стефан Штурм (Фото: fresenius.com)

Генеральный директор немецкого производителя медицинского оборудования Fresenius SE & Co. KGaA Стефан Штурм уйдет в отставку 30 сентября, его в этой должности сменит начальник подразделения по производству жизненно важных лекарств Fresenius Kabi Майкл Сен, говорится в сообщении корпорации.

Штурм стал финансовым директором компании в 2005 году, а в 2016 году его назначили генеральным директором Fresenius SE & Co. KGaA. Корпорация не уточнила причин, по которым предприниматель решил покинуть свой пост, но сообщила, что он уходит на хороших условиях.

Майкл Сен до прихода во Fresenius Kabi в апреле 2021 года был членом правления Siemens и финансовым директором немецкой энергокомпании E.ON. Он возглавит концерн 1 октября, на следующий день после ухода Штурма. Сен сохранит за собой должность во Fresenius Kabi, пока на его место не назначат преемника.

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Томас Готтштайн&nbsp;(справа)

Об отставке Штурма компания объявила на фоне падения доходов, уточняет Reuters. По данным агентства, это произошло из-за резкого роста расходов. В июле акции «дочки» концерна Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (крупнейший в мире поставщик оборудования и материалов для почечного диализа и медицинских услуг для людей с почечной недостаточностью) упали на 12%, до минимальных за 12 лет значений, после того как компания сократила прогноз прибыли из-за резкого роста затрат и увеличения числа сотрудников в США, пишет агентство.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, цена акций Fresenius до отставки Штурма держалась на самом низком уровне с 2012 года. После отставки их стоимость выросла почти на 5%, а бумаг Fresenius Medical Care — почти на 1%. Затем их цена снова упала, но осталась в плюсе.

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