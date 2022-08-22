Глава Fresenius SE уйдет в отставку на фоне падения доходов

Стефан Штурм (Фото: fresenius.com)

Генеральный директор немецкого производителя медицинского оборудования Fresenius SE & Co. KGaA Стефан Штурм уйдет в отставку 30 сентября, его в этой должности сменит начальник подразделения по производству жизненно важных лекарств Fresenius Kabi Майкл Сен, говорится в сообщении корпорации.

Штурм стал финансовым директором компании в 2005 году, а в 2016 году его назначили генеральным директором Fresenius SE & Co. KGaA. Корпорация не уточнила причин, по которым предприниматель решил покинуть свой пост, но сообщила, что он уходит на хороших условиях.

Майкл Сен до прихода во Fresenius Kabi в апреле 2021 года был членом правления Siemens и финансовым директором немецкой энергокомпании E.ON. Он возглавит концерн 1 октября, на следующий день после ухода Штурма. Сен сохранит за собой должность во Fresenius Kabi, пока на его место не назначат преемника.

Об отставке Штурма компания объявила на фоне падения доходов, уточняет Reuters. По данным агентства, это произошло из-за резкого роста расходов. В июле акции «дочки» концерна Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (крупнейший в мире поставщик оборудования и материалов для почечного диализа и медицинских услуг для людей с почечной недостаточностью) упали на 12%, до минимальных за 12 лет значений, после того как компания сократила прогноз прибыли из-за резкого роста затрат и увеличения числа сотрудников в США, пишет агентство.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, цена акций Fresenius до отставки Штурма держалась на самом низком уровне с 2012 года. После отставки их стоимость выросла почти на 5%, а бумаг Fresenius Medical Care — почти на 1%. Затем их цена снова упала, но осталась в плюсе.