В Херсонской военной администрации предупредили о провокациях Украины

Фото: John Moore / Getty Images

Киев может предпринять провокации в День независимости Украины, который отмечается 24 августа, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне. В принципе мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии праздника написал в Telegram, что украинцы будут «на своей земле и в своей столице отмечать» независимость. «Это наша земля. Это наша независимость, которую никому не сломать и никому не отнять. <…> Ну а все мы — все украинцы — должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель — это победа», — заявил он.

В этом году 24 августа не будет объявлено на Украине выходным днем, как это происходит обычно, пишет «Зеркало недели». Это предусмотрено ст. 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» Украины, которая временно отменяет действие других статей о выходных и праздничных днях. Военное положение на Украине действует с 24 февраля, также в стране объявлена всеобщая мобилизация.

Власти Киева приняли решение запретить все массовые мероприятия на период с 22 по 25 августа по случаю Дня независимости.

Херсонскую область полностью контролируют российские войска, Минобороны объявило об этом в середине марта. На территории региона действуют военно-гражданские администрации.