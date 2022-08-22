МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров по ядерной сделке

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США «затягивают» переговоры по иранской ядерной сделке 2015 года, заявил на пресс-конференции представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Reuters.

«Американцы медлят, а европейская сторона бездействует... Америка и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран», — заявил Канаани. По его словам, Тегеран хочет заключить стабильную сделку, которая защитит его законные права.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ее ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие.

В мае 2018 года экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь, Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг.

Осенью 2021 года действующий президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Однако по результатам переговоров, которые прошли в конце июня в Дохе, стороны не смогли достичь соглашения.

16 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что стороны могут в ближайшие недели реанимировать сделку.

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Позже Al Jazeera передавала, что Евросоюз на переговорах по СВДП предложил отменить санкции против 17 банков иранских банков и 150 экономических структур, снять запрет на экспорт иранской нефти (через 120 дней после подписания Тегеран сможет экспортировать 2,5 млн барр. нефти ежедневно), а также вернуть Исламской Республике $7 млрд замороженных средств.

ЕС, Вашингтон и Тегеран обсуждали также вариант «сделки», который, в частности, предполагал отмену вторичных санкций против тех, кто ведет дела с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писал Politico. Это элитное спецподразделение иранских вооруженных сил, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, находится под санкциями США с 2017 года. Однако специальный посланник США на переговорах по Ирану Роб Малли опроверг, что США ведут какие-либо переговоры о снятии санкций с КСИР.

19 августа CNN сообщил со ссылкой на источники, что Иран отказался от требования снять санкции с КСИР, то есть вычеркнуть его из списка террористических организаций Госдепартамента, так как это было главным препятствием для заключения соглашения. «Последний вариант соглашения не содержит этого требования, — сказал собеседник CNN.

Он добавил, что президент США был «твердо уверен», что он не снимет статус террористической организации с КСИР, поэтому этот шаг приближает Иран и США к возобновлению ядерной сделки.