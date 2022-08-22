Здание ИT-подрядчика Минобороны в центре Москвы выставили на продажу
Имущество признанного банкротом ИT-подрядчика Минобороны — АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), который входит в «Ростех», — начали выставлять на торги в рамках конкурсного производства, сообщает «Коммерсантъ».
В частности, на продажу выставили основное здание этого института, расположенное в центре Москвы, на пересечении улицы Малой Бронной и Тверского бульвара. Площадь объекта составляет 7 тыс. кв. м, торги назначены на 23 сентября. Начальная цена — 1,6 млрд руб. Сумма требований кредиторов — около 5 млрд руб., указывает газета со ссылкой на денные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На торги выставят не только материальные активы ЦНИИ (оборудование, мебель, компьютеры), но и программное обеспечение, патенты и иную интеллектуальную собственность. Всего в графе «нематериальные активы» 39 позиций на 172 млн руб.
По словам конкурсного управляющего Павла Епифанова, на торги будут выставлены не результаты опытно-конструкторских работ, а права на продукты, произведенные в рамках их выполнения: операционные системы и иной софт. В «Ростехе» газете сообщили, что на торги выставили те программные продукты, которые не были засекречены и чья продажа не может нанести ущерб безопасности.
ЦНИИ ЭИСУ был основан в 1969 году, находился в ведении Миноборонпрома, позднее Минпромторга и Минобороны. В «Ростех» организация вошла в 2014 году как головное предприятие АО «ОПК» в области военно-экономических исследований и работ по проектированию и построению информационных технологий военного и двойного назначения, говорится на сайте ЦНИИ.
Организация занималась разработкой программ и приложений (в том числе единой системы управления войсками «Заря» и системы радиоэлектронной борьбы), разработкой робототехники, телекоммуникационных и геоинформационных систем. У института более 20 патентов на ОС, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другой софт.
По данным СПАРК, в 2015 году убыток ЦНИИ ЭИСУ составил 605 млн руб. В 2016–2017 годах чистая прибыль предприятия колебалась на уровне 113–118 млн руб., но уже в 2019 году убыток достиг почти 800 млн руб. Весной 2019 года сотрудники ЦНИИ направили президенту Владимиру Путину жалобу на задержки по выплате зарплат. Институт был признан банкротом в январе 2022 года.
На тот момент долг предприятия составлял 3,57 млрд руб., его крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации, которые, как писал «Коммерсантъ», рассчитывают получить основной актив — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре рыночной стоимостью около 7 млрд руб.
Основной кредитор ЦНИИ — концерн «Созвездие» (также входит в «Росэлектронику»), долг перед ним составляет порядка 1,6 млрд руб.