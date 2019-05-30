«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

Сотрудники ЦНИИ экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту на задержки зарплаты. На сегодняшний день задолженность по зарплате составила 120 млн руб., указывается в их обращении

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Ростех» пообещал погасить задолженность перед трудовым коллективом Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, входит в «Ростех») на следующей неделе, сообщили РБК в корпорации. Кроме того, в ближайшее время руководство института ждет смена, добавили там.

«На следующей неделе задолженность по зарплате перед трудовым коллективом будет погашена: необходимая для этого помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении. Задействованный в выполнении работ по заключенным государственным контрактам персонал будет сохранен, добавили в госкорпорации. В «Ростехе» указали, что разбираются в сложившейся ситуации, ее причинах и тщательно анализируют действия руководства института. Корпорация также заявила о готовности принять соответствующие меры реагирования, если потребуется.

Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института. По данным издания, обращение, которое подписали не менее 40 человек, было зарегистрировано в приемной президента. «Просим вас дать соответствующие поручения руководству госкорпорации «Ростех» в части помощи и решения проблем института», — говорится в документе. В обращении указывается, что зарплата не выплачена за период с февраля по май, задолженность превышает 120 млн руб.

Сотрудники напомнили, что ЦНИИ является центром компетенции госкорпорации по робототехнике, входит в перечень российских стратегических организаций и выступает головным разработчиком ИТ-систем для Минобороны. Институт в том числе разработал системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности.

ЦНИИ ЭИСУ был основан в 1969 году. Сначала находился в ведении Миноборонпрома, позднее Минпромторга и Минобороны. В 2014 году институт передали «Ростеху».