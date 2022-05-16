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Участники операции на Украине получили госнаграды в госпиталях Минобороны

Участники военной спецоперации на Украине получили государственные награды в госпиталях Минобороны, говорится в поступившем в РБК сообщении оборонного ведомства.

«В шести госпиталях Минобороны России проведены церемонии награждения участников спецоперации, <...> были вручены 28 орденов и медалей», — рассказали в Минобороны.

Награды вручили в согласно указу президента России Владимира Путина. Церемонии прошли в главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко, центральном военном клиническом госпитале Минобороны им. А.А.Вишневского, а также в их филиалах.

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Военным вручили ордена Мужества, медали Суворова и «За Отвагу». В Минобороны отметили, что большую часть из них получили сержанты и рядовые.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Глава государства Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», «денацификацию» и демилитаризацию Украины. В конце апреля в Минобороны отметили, что в ходе второй фазы спецоперации российские военные собираются взять контроль над Донбассом.

В середине апреля заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков вручил Ордена Мужества и медали «За отвагу» участникам спецоперации, которые проходили лечение в Военном клиническом госпитале в подмосковном Красногорске. Военнослужащих поблагодарили за «героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга».

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