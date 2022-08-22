Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу на свадьбе в Канаде

Автомобиль въехал в толпу людей на свадебной вечеринке в канадском Западном Ванкувере, сообщила представитель местной полиции Николь Брейтуэйт, передал телеканал CBC.

Машина проезжала через двор, где проходила свадьба, но резко ускорилась и врезалась в толпу. За рулем была женщина в возрасте 60 лет, она согласилась сотрудничать с полицией.

Два человека погибли, еще десять попали в больницу. Двое пострадавших находились в критическом состоянии, трое — в тяжелом, и еще пятеро — в стабильном.

В начале июня автомобиль въехал в толпу в районе Шарлоттенбург на западе Берлина. Один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести, в том числе тяжелые. Полиция города задержала водителя.