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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области сообщили о предотвращении прорыва ВСУ

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил о пресечении прорыва украинской армии

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе пресекли попытку прорыва украинской армии, передает «РИА Новости».

«Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала», — рассказал он.

Херсонская область с середины марта находится под контролем России. В регионе создали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, там заработало российское теле- и радиовещание. Наряду с Запорожской областью Херсонская намерена осенью провести референдум по присоединению к России.

В Херсоне выступили за единый референдум в регионах под контролем России
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Объявляя о начале военной операции на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Теги
Херсонская область прорыв Военная операция на Украине
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