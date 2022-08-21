В Херсонской области сообщили о предотвращении прорыва ВСУ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе пресекли попытку прорыва украинской армии, передает «РИА Новости».

«Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала», — рассказал он.

Херсонская область с середины марта находится под контролем России. В регионе создали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, там заработало российское теле- и радиовещание. Наряду с Запорожской областью Херсонская намерена осенью провести референдум по присоединению к России.

Объявляя о начале военной операции на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».