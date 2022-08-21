Пушилин заявил о выпуске в ДНР систем залпового огня «Чебурашка»

Военные оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в Донецкой народной республике получили на вооружение две модернизированные реактивные системы залпового огня «Чебурашка» производства ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

«Чебурашка» — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — заявил он.

Также в республике производят стационарные и мобильные изделия «Туман-купол», которые устанавливают помехи для беспилотников малого класса, рассказал Пушилин, уточнив, что идея принадлежит специалистам из ДНР.

РСЗО «Чебурашка» обладает дальностью стрельбы 10 км, в одной установке — 64 ракеты. Впервые оружие показали на параде Победы в 2018 году.