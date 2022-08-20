В Вологодской области семь машин загорелись после столкновения с фурой
На мосту в Кирилловском районе Вологодской области фура влетела в семь легковых автомобилей, один человек погиб, сообщили РБК в управлении МВД по региону.
ДТП произошло на мосту через Кишемский канал на трассе Вологда — Медвежьегорск, примерно в 100 км от Вологды в 14:35
«На дороге ведутся ремонтные работы, поэтому одна сторона движения была остановлена, пускали встречное движение, и фура попутала направление и совершила столкновение со стоящими автомобилями. Машины вспыхнули, произошло возгорание», — сообщили в региональном УМВД.
«Трое пострадавших доставлены в Кирилловскую ЦРБ с места ДТП. Из них один мужчина тяжелый, 1993 года рождения, у него термические ожоги верхних и нижних конечностей, низ живота. И в настоящее время планируется его транспортировка авиацией в ожоговый центр Череповца», — сообщили в депздраве области.
В ведомстве указали, что пострадали шесть человек, администрация Кирилловского района на своей странице во «ВКонтакте» пишет о семи пострадавших.
В УМВД сообщили, что сейчас организован объезд моста через город Кириллов, который находится в стороне от трассы. На месте ДТП работают следственно-оперативные группы, сотрудники МЧС растаскивают автомобили.
Ночью 20 августа в Дагестане произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом, в результате погибли семь человек, в том числе, по предварительным данным, дети. Пять человек пострадали, их доставили в больницу. В МВД уточняли, что авария произошла из-за того, как водитель микроавтобуса уснул за рулем.