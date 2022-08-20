Кириенко рассказал о несбывшейся мечте стать капитаном дальнего плавания

Сергей Кириенко (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента, рассказал, что в детстве мечтал стать капитаном дальнего плавания, но не смог сделать это из-за проблем со зрением. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«У меня с детства, после того как я вырос на Черном море (Кириенко родился в столице Абхазии Сухуме, затем жил в Сочи. — РБК), была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но к десятому классу испортилось зрение», — рассказал он во время встречи с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Кириенко также назвал трех наставников в своей жизни, которым он благодарен за ценные советы. Первый — декан кораблестроительного факультета Горьковского института инженеров водного транспорта (сейчас — Волжский государственный университет водного транспорта, его Кириенко окончил в 1984-м) Галина Сиротина. По словам чиновника, именно она «сагитировала» его поступить на этот факультет.

«Не можешь ходить на кораблях — давай будешь их строить! Это же гораздо круче! Но тогда она мне объяснила совсем другое: «Забудь. Никто не знает, как ему лучше работать в жизни. Когда ты выбираешь образование, выбирай его не по принципу места работы, а выбирай его по фундаментальным знаниям, которые ты можешь получить», — отметил Кириенко.

Также он сказал, что большое влияние на него оказали директор нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» (на нем Кириенко работал в 1986–1990 годах) Николай Жарков и старший технический директор Toyota Нампачи Хаяси.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что мечтал полететь в космос.

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«Хотел бы [полететь]. <...> Но у меня есть лично кого отправить», — сказал он. В то же время стало известно, что в следующем году планируется отправить в космос первого белорусского космонавта.