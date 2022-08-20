Ликсутов анонсировал завершение создания ТПУ «Окружная»

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Строительство масштабного транспортно-пересадочного узла на севере столицы в районе Лихобор вышло на финишную прямую, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе осмотра стройки 20 августа. ТПУ «Окружная» соединит одноименную станцию Люблинском-Дмитровской линии с двумя остановками городской электрички кольцевой и диаметральной линий (МЦК и МЦД-1 соответственно).

По отдельности станции метро, МЦК и МЦД уже функционируют, однако столичные власти работают над тем, чтобы объединить их в единый узел, пропускная способность которого достигнет 85 тыс. человек в сутки к 2025 году. По оценкам Ликсутова, интеграция станций МЦК и МЦД-1 сейчас составляет 88%, а из того, что осталось — завершение строительства северного вестибюля и дополнительного выхода со станции метро.

В течение нескольких десятилетий в этом районе Лихобор вообще не было внеуличного транспорта, кроме платформы «Окружная» Савеловского направления железной дороги. Ближайшей станцией городского транспорта была «Владыкино» «серой» ветки метро в 1 км восточнее строящегося ТПУ. Однако в 2016 году было запущено движение по МЦК, в 2018 году открыта станция «Окружная» «салатовой» ветки, а в 2019 году платформу железной дороги переделали в остановку МЦД-1. Последняя является также и остановкой аэроэкспресса, на котором за полчаса можно добраться до аэропорта Шереметьево.

С завершением строительства ТПУ пересадка между тремя станциями станет быстрее в 1,5–2 раза, вплоть до трех минут, которые понадобятся на переход между МЦК и метро. Удобство для пассажиров подчеркивает и тот факт, что при пересадке им не понадобится выходить на улицу, подчеркнул Ликсутов. Для жителей же районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский появится новый безопасный переход через железнодорожные пути.