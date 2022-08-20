Часть Якутии осталась без электричества из-за аварии в Амурской области

Вид на здание Якутской ГРЭС (Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА / РИА Новости)

В некоторых районах Якутии и в столице республике произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения в энергосистеме на территории Амурской области, сообщается на сайте министерства ЖКХ и энергетики республики.

В ведомстве указали, что авария произошла в районе поселка Магдагачи в Амурской области. Так как регионы связаны между собой объединенной энергосистемой Востока (ОЭС Востока; в нее также входят энергосистемы Хабаровского края, Еврейской автономности области и Приморского края), произошло отключение электричества на территории Якутии.

«Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС (государственная районная электростанция. — РБК) и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды», — сообщили в региональном министерстве.

Восстановить подачу электроэнергии пообещали в ближайшее время, в регионе ожидают команду от Системного оператора ОЭС Востока «на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам».

О том, что на территории республики сработала «противоаварийная автоматика» и ведутся работы по возобновлению электроснабжения, в ПАО «Якутскэнерго» сообщили около 20:00 по местному времени (14:00 мск). В компании добавили, что уже восстановили подачу электричества части потребителей.