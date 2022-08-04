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Центр Владивостока остался без электричества из-за аварии на подстанции

Фото: Елена Чернышова / Global Look Press
Фото: Елена Чернышова / Global Look Press

В центре Владивостока произошла авария в электроснабжении. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

«В связи с аварийным отключением подстанции Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) «Залив» от системы электроснабжения отключены абоненты по улицам [Адмирала] Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте», — говорится в сообщении.

Мэрия города также отметила, что на подстанции наблюдается задымление. По данным городских властей, бригада Дальневосточной распределительной сетевой компании приступила к устранению источника дыма и проводит восстановительные работы.

РБК направил запрос в пресс-службу ДРСК.

По данным новостного портала VL.ru, без света остались более ста домов. Кроме того, обесточены подземные переходы, светофоры и торговые центры, офисные здания, гостиницы и рестораны. На Океанском проспекте находится здание мэрии города. По данным VL.ru, в нем электричество продолжает работать. В ДРСК порталу сообщили, что в течение 30 минут после аварии электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. «В ближайшее время электроснабжение оставшейся части потребителей будет восстановлено путем перевода на резервные источники питания», — сообщили в компании.

В начале июля часть Владивостока уже оставалась без света из-за аварии на станции ДРСК, сообщал ТАСС. Корреспонденты агентства в Приморском крае сообщали об отключениях в районе Эгершельда, на улицах Народный проспект и Пологой.

В ноябре 2020 года в Приморском крае почти 180 тыс. человек оказались без света, воды и тепла из-за циклона. Ледяной дождь повредил почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП, более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя. ДРСК тогда оценила сумму ущерба в 180 млн руб.

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