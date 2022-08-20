Очевидцы рассказали о взрывах в Бахчисарае

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители города Бахчисарая в Крыму слышали звуки двух взрывов утром в субботу, 20 августа. Об этом они рассказали РБК. Глава региона Сергей Аксенов ранее сообщил, что средства ПВО сбили «все цели» над полуостровом. Он не уточнил, что это за цели и сколько их было.

«Могу сказать только, что первый взрыв, или хлопок (кому как удобнее) был немного слабее, чем второй. В момент, когда я услышал, как они хлопают, было примерно 9:38, поскольку я на работе просто веду журнал и часто на время смотрю. Второй был прям сильный. Я у водохранилища почувствовал маленький толчок, как если бы рядом взорвался какой-нибудь корсар (петарда), но взрыв ведь был в старом городе», — рассказал РБК житель Бахчисарая.

Жительница Нового района в Бахчисарае Ольга сообщила, что услышала два сильных «хлопка» около 10 утра. «Думала диван с пятого этажа скинули», — отметила она.

«Мой муж работает в 6-м микрорайоне. Тоже мне позвонил. Там было сильнее слышно, потому что стекла задрожали», — сообщила крымчанка.

Жительница села Предущельное в Бахчисарайском районе также рассказала, что дважды слышала звуки сильных взрывов. «Аж дом затрясся», — прокомментировала женщина.

Утром 20 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на западе полуострова сработала система противовоздушной обороны. Позже он заявил, что ПВО сбили «все цели», никто не пострадал, материального ущерба нет.

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В то же время украинские СМИ и Telegram-каналы начали писать о взрывах в районе аэродрома в Бахчисарае. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал информацию о взрывах на аэродроме вбросом и отметил, что в Бахчисарае нет аэродрома.