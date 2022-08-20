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Коллега назвала причину смерти актера Сергея Григорьева

Сергей Григорьев
Сергей Григорьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Известный по озвучке Фили в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» артист и музыкант Сергей Григорьев умер от инфаркта, несмотря на диагноз «онкология». Об этом РБК сообщила его коллега по программе Наталья Голубенцева.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», — сказала она.

Похороны пройдут в израильском поселении Ткоа, где артист жил в последние годы, написала его подруга, актриса Ирина Озерная в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
Общество
Сергей Григорьев

Сергей Григорьев родился в Москве 7 января 1958 года. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «актер театра кукол», отучился на режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

С 1987 по 2014 год артист озвучивал Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Его голосом говорил котенок Коксик из мультимедийного образовательного проекта «Шишкин Лес» на телеканале «Радость моя». В разные годы Григорьев работал в театре «Люди и куклы» и был основателем группы «Ку-Ку».

В 2014 году он переехал в израильское поселение Ткоа неподалеку от Иерусалима. С тех пор Филю в «Спокойной ночи, малыши!» стал озвучивать Андрей Нечаев.

Теги
Сергей Григорьев «Спокойной ночи, малыши!» новости
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