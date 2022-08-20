Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев

Последние несколько лет Григорьев жил в Израиле. Он озвучивал Филю в «Спокойной ночи, мылыши!» с 1987 по 2014 год

Сергей Григорьев (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Артист и музыкант Сергей Григорьев, озвучивший Филю в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила РБК актриса Наталья Голубенцева, коллега Григорьева по «Спокойной ночи, малыши!».

Актриса уточнила, что Григорьев умер от инфаркта, несмотря на то, что был болен онкологией.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил».

Ранее о смерти Григорьева сообщила в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) его подруга, актриса Ирина Озерная.

По ее словам, похороны пройдут в израильском поселении Ткоа, где Григорьев жил последние несколько лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВГТРК и Гильдию актеров кино России.

Григорьев родился в 1958 году в Москве, окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «актер театра кукол», затем учился на режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). С 1987 по 2014 год артист озвучивал Филю. Кроме того, голосом Григорьева говорил котенок Коксик из «Шишкиного Леса» (канал «Радость моя»). Актер также работал в театре «Люди и куклы» и был основателем группы «Ку-Ку».

В 2014 году он переехал в Израиль, в поселение Ткоа неподалеку от Иерусалима. С тех пор Филю в «Спокойной ночи, малыши!» озвучивает Андрей Нечаев.