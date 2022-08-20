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Володин позвал в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Охранников одного из московских ресторанов, которые не пустили военного в форме Воздушно-космических сил России, следует отправить служить в Донбасс, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — заявил он и потребовал «благодарного и уважительного» отношения к российским военным.

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17 августа телеканал РЕН ТВ сообщил, что охрана одного из ресторанов остановила мужчину в военной форме, который шел на празднование дня рождения матери. Cотрудники объяснили ему, что людям в форме «здесь не место». Они предложили ему пройти с другого входа, через клумбу и кусты.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что инцидент произошел в ресторане «Магадан», которым владеет известный ресторатор Аркадий Новиков. В разговоре с депутатом он сообщил, что охранники уже уволены.

«Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный объект забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие — всегда желанные гости в наших заведениях», — сказал Новиков.

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