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Рядом с аэропортом Сочи произошел пожар

МЧС: в районе аэропорта Сочи загорелись гаражи

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Пожар произошел рядом с международным аэропортом Сочи, сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, передает «РИА Новости».

«На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки. В 08:57 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли гаражей на площади 100 кв. м. В 09:30 — ликвидация открытого горения», — сказали в ведомстве. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал «Сочи онлайн» опубликовал видео с сильным огнем и черными клубами дыма, которые исходят из построек, похожих на гаражи. Позже канал показал фотографию с самолетом на фоне пожара. На ней видно, что огонь полыхал прямо за забором аэропорта.

В МЧС уточнили РБК, что к 9:38 мск все последствия пожара были ликвидированы.

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Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, вылет самолета авиакомпании «Победа» в Москву перенесли с 8:40 на 10:30. Рейс «Аэрофлота» на 9:00 сдвинули на 10:40.

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