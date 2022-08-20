Для экс-зампреда правления банка «Город» запросили девять лет колонии

Обвинение запросило девять лет лишения свободы для бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Город» Виктора Байкова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, Байков причастен к хищению из обанкротившегося кредитного учреждения около 10,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК). Организаторами преступления следователи считают бывших совладельца банка Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Как сообщает газета, они и еще несколько фигурантов завершают ознакомление с материалами своего дела.

Уголовное дело против Байков было возбуждено в ноябре 2016 года. Ровно за год до этого у кредитной организации отозвали лицензию. На момент банкротства «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд рублей, писал ТАСС.

В марте 2017 года Байкову предъявили обвинение в хищении более 10,5 млрд. Тогда его объявили в федеральный, а затем в международный. В апреле 2019 года бывший банкир сам пришел к следователю. По его словам, все это время он не скрывался, а находился на лечении за границей. В декабре 2020 года следователи задержали Кваснюка Кулагина. Несколько фигурнатнов дела еще остаются в розыске.