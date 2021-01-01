На оскорбившего главу Клина во «ВКонтакте» завели уголовное дело

Алёна Сокольская (Фото: klincity.ru)

В Подмосковье завели дело на оскорбившего главу Клина Алену Сокольскую в социальной сети «ВКонтакте». Об этом РБК сообщили источник в Главном следственном управлении Следственного комитета по Подмосковью, а также источник, который знаком с ходом расследования.

Сам инцидент, как сообщили собеседники РБК, произошел днем 12 июня. Один из пользователей соцсети якобы оскорбил главу городского округа Клин Алену Сокольскую через социальную сеть «ВКонтакте». Оскорбления касались исполнения ею должностных обязанностей.

Дело завели по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Максимальное наказание по ней — исправительные работы на срок до одного года. Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Пост главы Клинского муниципального района Подмосковья Алена Сокольская занимает с 2014 года. До этого она работала воспитательницей детского сада «Жемчужинка» в Клину, позже возглавив управление образования городской администрации.