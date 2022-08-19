Систему голосования в Москве протестируют на опросе про улучшения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет в Москве 26 августа с 8:00 до 17:00, сообщил на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Артем Костырко.

«26 августа будет тестовое голосование, одновременно будут работать и офлайновые участки — УИКи, где будет оборудование с подключенным туда электронным списком», — сказал Костырко. По его словам, время голосования специально было сокращено на три часа по сравнению с днями выборов, чтобы создать «пиковую нагрузку на систему».

Систему дистанционного электронного голосования протестируют на вопросе «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», сказал руководитель штаба наблюдения за выборами Вадим Ковалев.

Впервые тестирование будет проходить не только онлайн. В каждом районе Москвы будут создано по одному тестовому участку, добавил Костырко. На них москвичи смогут попробовать проголосовать с помощью сканеров и стилусов, которые впервые будут внедрять на предстоящих выборах. Тестироваться также будут новые механизмы наблюдения за дистанционным голосованием.

В Москве осенью в 125 из 146 районах пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосование продлится три дня: с 9 по 11 сентября.