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Минобороны сообщило об уничтожении американской гаубицы в Запорожье

Гаубица М777
Гаубица М777 (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 в районе села Приморское Запорожской области Украины, говорится в брифинге Министерства обороны.

В ведомстве заявили, что войска России поразили четыре склада с ракетно-артиллерийским оружием и боеприпасами вблизи города Курахово и сел Дачное — в Донецкой области, Белая Криница — в Херсонской и Залиман — в Харьковской области. Они также нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ, в том числе в Артемовске Донецкой области, и по украинским солдатам в 247 районах.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Министерство сообщило, что 14 августа союзные силы поразили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Уды. Воздушно-космические силы ударили по местам временной дислокации нацформирований «Азов» (символика запрещена в России) и «Айдар» в районе города Соледар в Донецкой области. Погибли более 50 человек, уничтожено 12 единиц техники.

Как заявило Минобороны, российская сторона поразила склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Дрожнянка в Запорожской области, было уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Вместе с тем военные открыли огонь по позициям 14-й механизированной бригады близ поселка Старый Салтов в Харьковской области, число погибших и раненых превысило 100 человек.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российские войска подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч» около села Васюковка Донецкой области и города Орехов Запорожской области, взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска, два взвода РСЗО «Град» близ села Маяки Одесской области и города Соледара, два взвода орудий «Гиацинт-Б», три взвода гаубиц Д-30 около сел Кодема, Яковлевка, Марьинка — Донецкой области, Новоалександровка — Херсонской области и Доброе — Николаевской области.

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Средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Они перехватили ракету «Точка-У» вблизи села Юбилейное, 12 снарядов РСЗО HIMARS около Новой Каховки Херсонской области, два снаряда в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской области.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генеральной Ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

К 19 августа Минобороны отчиталось, что за полгода военных действий российские силы уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин РСЗО, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Украина Минобороны гаубица США Запорожская область
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