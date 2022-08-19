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В большей части столицы Кубы отключилось электричество

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

В большей части муниципалитетов Гаваны вечером 18 августа отключилось электричество, сообщила компания Union Electrica UNE в Facebook (деятельность владельца соцсети — Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Компания объяснила перебои в электроснабжении аварией на ЛЭП, которая обслуживала подстанции во многих частях города. Подачу электричества уже возобновили.

Происходящее никак не связано с решением властей Кубы временно ограничить подачу электроэнергии населению из-за ее дефицита, уточнили в компании.

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В конце июля власти Гаваны объявили, что будут отключать электричество в дневное время (с 10:00 до 14:00) раз в трое суток. Тогда губернатор города Рейнальдо Гарсия Сапата пояснил, что периодические отключения позволят экономить до 100 МВт и сократить число отключений в других провинциях. Он уточнил, что эта мера не коснется больниц, систем откачки воды, предприятий полного цикла, а также газо- и водоснабжающих предприятий.

Причиной регулярного отключения электроэнергии стал дефицит генераторов и топлива, который обострился из-за экономической блокады со стороны западных стран.

Теги
Куба Гавана подача электричества
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