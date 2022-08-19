ОСК ответила на слова Путина о заключении «вредных для Родины» контрактов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) запустит отдельную программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами, говорится в поступившем РБК сообщении компании.

«В соответствии с указаниями главы государства ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключенных договоров, так и новых контрактов. В частности, новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы», — сообщили в госкорпорации. Руководство компании полагает, что программа повышенного финансового контроля за гражданскими заказами поможет исключить появление задолженностей у предприятий, холдинга.

Так ОСК отреагировала на критику в адрес главы корпорации Алексея Рахманова со стороны президента Владимира Путина. Ранее глава государства поинтересовался, почему компания заключила много убыточных контрактов.

В ОСК в ответ на критику Путина подчеркнули, что всегда следят за рентабельностью подписываемых контрактов и за тем, «чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно».

Сам Рахманов на совещании с президентом заверил, что проблема касается лишь головных заказов, когда компания начинает строительство без полной спецификации и «понимания из чего корабль или судно будет состоять».

Принимая такие заказы, ОСК работает с Минобороны по ориентировочным ценам, так как не может определить конечную стоимость без проекта, пояснил Рахманов. «А поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами <...>. Посыпаю голову пеплом, но, мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — заключил он

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В ответ Путин отметил, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной, а ее нарушение вредит государственным интересам. «Я обращаю на это ваше внимание», — указал президент.

Вице-премьер правительства и глава Минпромторга Денис Мантуров, который также присутствовал на этом совещании, пообещал провести финансовый аудит накопленной задолженности ОСК.