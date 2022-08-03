Ефимов анонсировал редевелопмент участков с 16 долгостроями в Москве

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В столице будет преобразовано 14 земельных участков общей площадью 336 га с 16 объектами незавершенного строительства, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Это произойдет в рамках московского проекта «Индустриальные кварталы», который предусматривает комплексное развитие заброшенных и неэффективно используемых территорий.

Планируется, что проект в целом затронет около 150 территорий в Москве. На 14 из них расположено 16 заброшенных долгостроев общей площадью 194 тыс. кв. м, сообщил Ефимов. Он оценил их градостроительный потенциал почти в 5 млн кв. м. Планируется, что после реорганизации там появится свыше 1,7 млн кв. м высокотехнологичных производств, почти 1,9 млн кв. м общественно-деловых пространств и около 1,4 млн кв. м жилья. В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участки с долгостроем расположены на территориях бывших промзон в восьми административных округах столицы. На севере их пять, еще три находятся в Новомосковском округе, по два объекта на западе и юге, по одному — в Центральном округе, СВАО, ЮЗАО и ЮВАО.

Проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Он позволит городу создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Градостроительный потенциал всей программы составляет 35 млн кв. м, из которых под производственные объекты запланировано 8 млн кв. м, под деловую и общественную застройку — 17 млн кв. м, а под жилье — 10 млн кв. м.

Владимир Ефимов рассказал, что редевелопмент таких территорий могут проводить как собственники, так и сам город либо же инвестор, привлеченный в результате торгов. Он привел в пример участки в бывших промзонах «Южное Бутово» и «Теплый Стан», выставленные на аукцион с правом заключения договора на комплексное развитие. Эти проекты были представлены 3 августа на роуд-шоу «Индустриальные кварталы: Зоны притяжения инвесторов».

Максим Гаман в качестве потенциального примера будущего редевелопмента привел объект в пешей доступности от дизайн-завода «Флакон» в Дмитровском проезде, где сейчас стоят недостроенные административные комплексы и многоуровневые парковки. На других участках у «Флакона» находятся недостроенный склад, лабораторный корпус, производственная база утилизации отходов, гостиница и другие сооружения. Глава департамента имущества уточнил, что степень готовности у объектов низкая, зачастую отстроен лишь каркас здания, а разрешение по объектам либо не получено, либо срок его уже истек. Такие здания были заброшены более десяти лет назад и небезопасны для горожан.