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В Латвии снесли памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте

Фото: mid / VK
Фото: mid / VK

В Латвии снесли памятник советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте, сообщил председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Монумент располагался в городе Икшкиле на улице Пархрайтувес рядом с железнодорожным вокзалом.

«Икшкиле освобожден от символов оккупантов!» — написал Хелманис, прикрепив к посту фотографии, на которых показан демонтаж памятника.

Решение о сносе памятника Нетте было принято на внеочередном заседании городского совета Огрского района 21 апреля.

Теодор Нетте был дипломатическим курьером Народного комиссариата иностранных дел СССР. В феврале 1926 года в поезде Москва — Рига между станциями Икшкиле и Саласпилс на Нетте и его коллегу Иоганна Махмасталя было совершено вооруженное нападение. При перестрелке Нетте погиб, а Махмасталь был ранен, но ему удалось передать дипломатическую почту по назначению. Нетте был посмертно награжден орденом Красного знамени.

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Фото:РИА Новости

В мае сейм Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов. Документ касается памятников, которые установлены не на местах захоронений, он приостанавливает действие статьи о гарантиях сохранности до тех пор, пока «государственная власть не восстановится на всех территориях Украины в границах на 2013 год», Россия не возместит все убытки Украине, и убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР», говорится в тексте документа.

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Таким образом, закон снял юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что этот монумент представляет угрозу национальной безопасности республики.

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Латвия снос советских памятников
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