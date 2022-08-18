Ракова сообщила о поставках медоборудования в Москве в плановом объеме

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

С начала 2022 года в медучреждения Москвы поступило более 10 тыс. единиц техники, а до конца года планируются поставки еще свыше 11,7 тыс. устройств, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, медицинская техника и оборудование поставляются в поликлиники и больницы Москвы в соответствии с ранее намеченным планом.

«Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования», — заверила заммэра. По ее словам, все виды оборудования закупаются с заранее фиксированным сроком поставки, который максимально близко подстраивается к открытию или переоснащению объектов здравоохранения.

Из 10 тыс. единиц, уже поступивших в московские клиники по плану в этом году, 176 — «тяжелое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований, сообщила Ракова. «Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты», — отметила она.

В Комплексе соцразвития столичного правительства напомнили, что в рамках нового московского стандарта поликлиник оборудование в них постепенно меняется с аналогового на цифровое, что необходимо для интеграции в единую цифровую платформу Москвы и повышения качества диагностики. Стандарт предусматривает оснащение головных зданий поликлиник аппаратами МРТ, КТ, денситометрами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью, после инфаркта или операций на сосудах сердца. А в филиалах клиник обязательны маммографы, рентгеновские аппараты, УЗИ и другое оборудование.

С конца 2019 года в столице впервые стала применяться практика заключения КЖЦ (контрактов жизненного цикла), в рамках которых поставщик гарантирует работоспособность техники на протяжении всего жизненного цикла и обслуживает ее в течение всего срока эксплуатации. Благодаря КЖЦ оборудование можно использовать без перерывов на ремонт и ТО. Долгосрочный характер договоров обязывает поставщика к максимальной ответственности за качество своей продукции и позволяет практически полностью избежать простоев оборудования.

«Больницы в Москве оснащаются самым современным оборудованием, в том числе по КЖЦ. С помощью лучевой диагностики на этом оборудовании мы можем практически в 80–90% случаях диагностировать онкологическое заболевание еще до взятия образца на гистологическое исследование, — отметил замглавврача Боткинской больницы по онкологии Дмитрий Греков. — Хочу отметить, что при проведении гастроскопии и колоноскопии мы используем дополнительные технические опции, которые помогают благодаря улучшенным оптическим характеристикам выявлять онкологическое заболевание на ранних стадиях. Это позволяет излечить пациента, не прибегая ни к хирургическому вмешательству, ни к лучевой и химиотерапии».

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В 2019–2022 годах московские клиники получили по КЖЦ свыше 5,5 тыс. единиц медтехники. Среди них аппараты УЗИ, оборудование для эндоскопии, рентгенографы типа С-дуга и U-дуга, компьютерные томографы и аппараты МРТ, ангиографы, маммографы, рентгеновские денситометры, инкубаторы для новорожденных и другая техника.