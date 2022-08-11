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Финансы ,  
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Минцифры предложило снизить ставку по ИT-ипотеке до 3%

Минцифры предлагает снизить ставку по субсидируемой правительством программе ипотечных кредитов для специалистов из ИT-компаний с 5 до 3%, а также снизить требования к размеру зарплаты специалистов
Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Минцифры предлагает снизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5 до 3%. Это следует из проекта приказа правительства, разработанного ведомством и опубликованного для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ведомство также предлагает смягчить некоторые другие требования к заемщикам по льготной программе: снизить требования к уровню минимальной заработной платы, а также увеличить срок, в течение которого заемщик должен найти себе новую работу, если потеряет должность на прежнем месте (с трех до шести месяцев).

Правительство проработает смягчение требований к заемщикам по IT-ипотеке
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Требования к зарплате по IT-ипотеке могут снизить&nbsp;

По размеру минимальной зарплаты ведомство предложило установить следующие минимальные требования: 120 тыс. руб. вместо 150 тыс. руб. для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб. для остальных городов.

Для столицы уровень минимальной зарплаты остается прежним — 150 тыс. руб. Вместе с этим указанный размер заработной платы можно будет рассчитать не только по основному месту работы, но и с учетом работы по совместительству. При этом по совместительству заемщик также должен работать в аккредитованной ИТ-компании.

Льготную ипотеку для ИТ-специалистов в России запустили в мае 2022 года. На субсидирование таких кредитов правительство запланировало выделить 1,5 млрд руб. до конца года. Выделенные кабмином средства направят в «Дом.РФ» для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам для сотрудников аккредитованных компаний. Мера призвана удержать в России программистов и способствовать развитию ИТ-компаний.

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По условиям действующей программы ставка кредита составляет 5%, максимальный размер кредита — 18 млн руб. для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов. Заемщик также должен иметь на руках не менее 15% стоимости объекта. Срок кредитования — до 30 лет.

Претендовать на кредит могут ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет с доходами от 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников, 100 тыс. руб. в месяц для всех остальных регионов. Организация — работодатель заемщика должна быть включена в реестр аккредитованных Минцифры компаний.

За два месяца с начала программы на получение льготной ипотеки подали заявки более 12 тыс. ИТ-специалистов, говорил замглавы Минцифры Максим Паршин. По его словам, одобрено было более 8 тыс. заявок. По данным на 18 июля, 1,6 тыс. заявителей уже смогли приобрести недвижимость на льготных условиях на общую сумму 14,4 млрд руб.

Одобренные заявки есть уже в 60 регионах. Средняя стоимость недвижимости, которую приобретают участники программы, составляет 10,6 млн руб., а средняя площадь квартир — 65 кв. м, сказал замминистра.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Ипотека IT-специалист льготная ипотека
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