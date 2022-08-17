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Обязательную маркировку антисептиков предложили начать в апреле 2023 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цифровая маркировка может стать обязательной для косметической продукции с заявленным антимикробным действием, а также других кожных антисептиков с 1 апреля 2023 года. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, который был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Обязательную цифровую маркировку косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков планируется запустить с 1 апреля 2023 года», — говорится в документе.

В министерстве отметили, что при принятии решения маркировать такие изделия правительство и Минпромторг ориентируется в первую очередь на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая была принята до 2025 года.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявили, что национальная система цифровой маркировки товаров «Честный знак» будет полностью готова к началу маркировки антисептиков в соответствии с предложенными Минпромторгом сроками.

Эксперимент по маркировке антисептических и дезинфицирующих средств в России начался 1 августа 2021 года. Инициатива маркировать антисептики принадлежала их производителям, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом фармацевтической и медицинской продукции в условиях пандемии. Минпромторг поддержал предложение.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019 году, к 2024 году власти планируют ввести систему сплошной маркировки. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Маркировка производится с помощью национальной системы «Честный знак». Ее оператор — ЦРПТ, совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Теги
маркировка Минпромторг
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