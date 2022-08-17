В ДНР сообщили, что заняли поселок Вершина в Запорожье

Силы ДНР и ЛНР заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«По состоянию на 17 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину», — говорится в сообщении.

Село Вершина находится в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляло 24 человека.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, по территории республики украинские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов, повреждены 30 домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в результате обстрелов погибли 2 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения, утверждают в ДНР.

14 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону ВСУ и значительно продвинулись в направлении Угледара. Посол ЛНР в России Родион Мирошник уточнял, что союзные силы предпринимают штурмовые действия на угледарском направлении.