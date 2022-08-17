Посольство отвергло причастность России к взрыву в Ереване

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Информация о причастности российских структур к взрыву в торговом центре «Сурмалу» в Ереване не соответствует действительности, в армянский МИД направлена нота из-за подобных «вбросов», заявили в посольстве России в Армении.

В дипмиссии считают, что за этими обвинениями стоят политические силы, которые стремятся подорвать союзнические российско-армянские отношения. «Отметим, что российская сторона в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии», — подчеркнули в посольстве.

Как пишет «Sputnik Армения», информацию о причастности Москвы к произошедшему распространяла радикальная оппозиционная партия «Сасна Црер», выступающая с резко антироссийской программой и не прошедшая в парламент на внеочередных выборах 2021 года.

Взрыв в «Сурмалу» произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» передал, что загорелся склад фейерверков. Погибли 16 человек, пострадали более 60, пятеро остаются в больнице, еще двое числятся пропавшими без вести, уточнили в МЧС Армении.

Генеральная прокуратура Армении завела уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причины взрыва пока не установлены. При этом армянский портал Jam News пишет, что полтора года назад в центре проводили проверку и выявили нарушения пожарной безопасности, которые к моменту пожара не устранили.