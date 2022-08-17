Посольство отвергло причастность России к взрыву в Ереване

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
В Подмосковье обсудили внедрение регионального инвестстандарта Новая экономика, 12:14
Google с сентября 2021 г. инвестировала $1,5 млрд в 4 блокчейн-компании Крипто, 12:11
Футболист сборной России подписал контракт с аутсайдером РПЛ Спорт, 12:07
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
«Сохнут» сообщил о 20,5 тыс. евреях, покинувших Россию с начала операции Политика, 11:58
Посольство отвергло причастность России к взрыву в Ереване Политика, 11:58
Москва переведет стройки по реновации в облачную платформу Недвижимость, 11:57
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Австралийка стала первым транс-мужчиной среди олимпийских чемпионов Спорт, 11:50
Австралия расторгла договор о земле для нового здания посольства России Политика, 11:50
Акции «американской IKEA» подорожали почти на 350% за три недели Инвестиции, 11:47
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:45
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 11:42
Политика ,  
0 

Посольство отвергло причастность России к взрыву в Ереване

Фото: Даниэль Большаков / AP
Фото: Даниэль Большаков / AP

Информация о причастности российских структур к взрыву в торговом центре «Сурмалу» в Ереване не соответствует действительности, в армянский МИД направлена нота из-за подобных «вбросов», заявили в посольстве России в Армении.

В дипмиссии считают, что за этими обвинениями стоят политические силы, которые стремятся подорвать союзнические российско-армянские отношения. «Отметим, что российская сторона в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии», — подчеркнули в посольстве.

Как пишет «Sputnik Армения», информацию о причастности Москвы к произошедшему распространяла радикальная оппозиционная партия «Сасна Црер», выступающая с резко антироссийской программой и не прошедшая в парламент на внеочередных выборах 2021 года.

Число погибших при взрыве в Ереване выросло до 16 человек
Общество
Фото:Александр Патрин / ТАСС

Взрыв в «Сурмалу» произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» передал, что загорелся склад фейерверков. Погибли 16 человек, пострадали более 60, пятеро остаются в больнице, еще двое числятся пропавшими без вести, уточнили в МЧС Армении.

Генеральная прокуратура Армении завела уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причины взрыва пока не установлены. При этом армянский портал Jam News пишет, что полтора года назад в центре проводили проверку и выявили нарушения пожарной безопасности, которые к моменту пожара не устранили.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Michel Porro / Getty Images Что работодатель обязан выплатить сотруднику при увольнении
Статьи
Pro
Как избежать наказания за налоговые преступления — 4 способа
Инструкции
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Теги
Ереван взрыв посольство России Армения нота
Материалы по теме
Посольство нашло числившуюся пропавшей после взрыва в Ереване россиянку
Общество
Число погибших при взрыве в Ереване возросло до семи человек
Общество
Число погибших при взрыве в Ереване выросло до 16 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter