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В Иркутской области самолет при посадке задел землю крылом

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Утром 17 августа в аэропорту Усть-Кут в Иркутской области приземлился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», при посадке воздушное судно задело землю крылом и повредило его, а также переднюю стойку шасси. На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто из них не пострадал, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, из-за сложных метеоусловий самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Прокуратура проводит проверку.

Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета уточняет, что самолет повредил левое крыло. СК проводит проверки из-за этого происшествия, а также возвращения другого самолета Ан-24 в аэропорт Иркутска в связи с неполадками у одного из двигателей.

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Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура

21 июля в аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 заклинило шасси, после чего его два колеса загорелись. Службы аэропорта погасили пожар, никто из находившихся на борту не пострадал.

Теги
самолет посадка Ан-24 Иркутская область
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