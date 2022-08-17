Глава Нацбанка Польши заявил о планах Германии «вернуть» бывшие земли
Германия хочет «вернуть бывшие земли» в пределах границ Польши, заявил председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью газете Gazeta Polska.
По его мнению, это может произойти в случае, если к власти в Польше придет бывший премьер-министр (с 2007 по 2014 год), лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Следующие парламентские выборы в Польше состоятся в 2023 году.
«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — сказал Глапинский (цитата по «РИА Новости»).
По итогам Второй мировой войны, согласно решению, принятому в июле 1945 года на Постдамской конференции, к Польше были присоединены восточные области Германии, а именно часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (современное польское название Гданьск), округ Щецина.
Кроме того, Германия должна была выплачивать Польше репарации за нанесенный ущерб за годы Второй мировой войны. В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. Затем сумму не раз корректировали, в том числе с поправкой на изменившийся курс доллара, и она достигала и $850 млрд. В 2018 году в Польше решили, что объем ожидаемых репараций следует вновь пересчитать.
Берлин признает свою ответственность за разрушения в Польше, но заявляет, что вопрос о репарациях закрыт. Так, во время своего первого визита в Польшу в декабре 2021 года канцлер Германии Олаф Шольц назвал этот вопрос юридически урегулированным.