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При взрыве в многоэтажке в Красногорске пострадали два человека

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В одном из домов Красногорска произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Произошел взрыв в жилом доме по адресу: Карбышева, 27. Предварительно, из-за газа. На данный момент известно об одном пострадавшем», — уточнило ведомство. Согласно данным 2gis, по этому адресу расположен девятиэтажный дом.

В 20:03 в третьем подъезде дома произошел «хлопок легковоспламеняющейся жидкости», сообщили РБК в пресс-службе главы Красногорска. Пострадали два арендатора квартиры — женщина 1978 года рождения получила ожоги голени и кистей рук, ее ровесник получил ожоги первой и второй степени. Они доставлены в Химкинскую и Красногорскую больницы в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Из дома эвакуировали 40 человек, в том числе семеро детей.

Подмосковный телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в доме взорвался баллон с газом. По данным Telegram-канала Mash, незадолго до взрыва соседи слышали крики хозяйки квартиры с просьбой вызвать полицию, иначе какой-то мужчина сейчас ее зарежет.

МЧС по региону опровергло информацию о взрыве. «Горел мусор, пять «квадратов» в квартире, в 20:12 была ликвидация открытого горения. Двое пострадавших», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В Ленинградской области произошел взрыв газа в жилом доме
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В середине июня взрыв газа произошел в пятиэтажке в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Пострадал хозяин квартиры на втором этаже, где находился эпицентр взрыва. Волна повредила межкомнатные перегородки на первом, втором и третьем этажах дома.

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