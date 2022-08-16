«МК» опроверг обыски в редакции из-за задержания журналиста

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Газета «Московский комсомолец» опубликовала заявление, где сообщила, что информация о проведении обысков в редакции в связи с утренним задержанием журналиста-расследователя Льва Сперанского не соответствует действительности.

«Никаких обысков в стенах редакции не было и не происходит — это абсолютная ложь, как и многое из того, что публикуется в Telegram», — говорится в заявлении.

О том, что после задержания Сперанского полиция пришла в редакцию, РБК ранее сообщила журналист «Московского комсомольца», член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. «Точно не знаю, что они там смотрели, — может быть, компьютер Льва, его рабочий стол. Возможно, они до сих пор там находятся», — уточнила она.

О задержании Сперанского стало известно сегодня. По данным газеты, к нему домой пришли с обыском шестеро полицейских, изъяли телефоны и компьютеры, а затем отвезли Сперанского в отделение МВД на Новослободской улице.

По словам Меркачевой, сначала к задержанному не пускали адвоката, но позже все-таки допустили.

Во время обысков Сперанский записал видео, в котором сообщил, что ему инкриминируют клевету и вымогательство $50 тыс. По словам журналиста, ему назвали фамилии «фигурантов», однако Сперанский утверждает, что людей с такими фамилиями не знает, материалов о них не готовил и не участвовал в их подготовке. Журналист также отметил, что события, о которых идет речь, относятся к 2018 году, когда он начинал работать в «Московском комсомольце». Процессуальный статус полицейские ему не сообщили, отметил задержанный.

Читайте на РБК Pro Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции Pro Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Статьи Pro Облигации — новые акции: как инвестору заработать на долговом рынке Облигации — новые акции: как инвестору заработать на долговом рынке Клуб инвесторов Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Инструкции

Сперанский является специальным корреспондентом «Московского комсомольца». Он писал на криминальные темы, в том числе об убийстве отца сестрами Хачатурян, отравлении Скрипалей и расстреле здания ФСБ на Лубянке в декабре 2019 года.