Полицейские задержали журналиста «МК» Льва Сперанского

Сперанский — автор статей и расследований криминальной тематики. Сегодня к нему пришли люди, представившиеся полицейскими. Причины задержания пока неизвестны

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Сотрудники полиции задержали журналиста-расследователя газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, его допрашивают», — сообщил собеседник агентства.

О визите к Сперанскому ранее сообщил сам «Московский комсомолец». Главный редактор издания Павел Гусев сказал РБК, что в квартире журналиста находятся неизвестные, допустив, что это могут быть представители силовых структур.

«В квартире [помимо хозяев] неизвестные лица, чем они там занимаются, пока непонятно. Отдали детей теще. Может быть, это кто-то из силовых структур, а может быть — нет. У нас нет информации», — пояснил главный редактор.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Сперанский — специальный корреспондент «МК», он занимался материалами криминальной тематики: освещал такие дела, как отравление Скрипалей, убийство сестрами Хачатурян отца и расстрел здания ФСБ на Лубянке в декабре 2019 года. Его последние материалы посвящены в том числе задержаниям высокопоставленных сотрудников МВД в Санкт-Петербурге и убийству в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова.