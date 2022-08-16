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Экс-начальника ИК в Татарстане приговорили к пяти годам колонии за взятки

Фото: Эдуард Корниенко / РБК
Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Бывшего начальника исправительной колонии №5 в Татарстане приговорили к пяти годам заключения за шесть эпизодов получения взятки, сообщается на сайте регионального управления СК.

Как установили следователи, в 2018 году осужденный, на тот момент будучи начальником другой колонии, №18, договорился с одним из заключенных о проносе на территорию ИК мобильных телефонов.

«Для этого осужденный (не начальник колонии. — РБК) через другого осужденного, имевшего доступ на территорию школы колонии, заказывал там через интернет-магазин мобильные телефоны, которые в дальнейшем приобретались его родственниками и передавались обвиняемому. Последний, в свою очередь, за денежное вознаграждение проносил их через контрольно-пропускной пункт на территорию учреждения», — говорится в сообщении СК.

Начальник таким образом доставил на территорию колонии 19 телефонов, получив 160 тыс. руб. в качестве вознаграждения.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Как сообщает местный портал «Реальное время», речь идет о Малике Хуснетдинове. Эпизоды взяточничества относятся к июлю—декабрю 2018-го, размер каждой взятки составлял от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Экс-начальник не признал свою вину и обжаловал приговор.

По данным портала, Хуснетдинов работал в системе исполнения наказаний в течение 20 лет. ИК-5 он возглавил в 2017-м, через три года его перевели в ИК-18. В том же 2020-м, в августе, начальника задержали по делу о взятках. Сначала он содержался под домашним арестом, затем его взяли под стражу.

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Татарстан исправительная колония взяточничество
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