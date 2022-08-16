Станцию «Воронеж» построят на Дальнем Востоке для защиты от ударов ракет

В России построят две дополнительные радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж» — по одной на Дальнем Востоке и в северо-западном регионе страны. Об этом сообщил журналистам на форуме «Армия-2022» генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев, его цитирует «РИА Новости».

«Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идет разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад», — сказал он.

Радиолокационные станции типа «Воронеж» образуют наземный эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая собирает информацию о ракетных пусках и космических объектах. Она также предупреждает о возможных ракетных нападениях на объекты на территории России. Станции «Воронеж» в ее составе создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

Станции такого типа несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Их разработчик — концерн «РТИ Системы».