В Роспотребнадзоре предупредили о раннем начале сезона гриппа

В этом году вирус гриппа может начать циркулировать среди населения уже в середине осени, хотя в прошлом году период его активности пришелся на декабрь, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист сделала такой вывод, изучив опыт Австралии. В Южном полушарии, где находится эта страна, сезон гриппа как правило, начинается в июне и заканчивается в октябре. Затем вирус начинает распространяться в Северном полушарии по похожему сценарию: период его активности приходится на ноябрь—апрель. Однако в этом году заболеваемость гриппом в Австралии начала расти на два месяца раньше — в апреле, а пик сдвинулся почти на два месяца по сравнению с 2019 годом.

«Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что в у нас сезон гриппа начнется раньше обычного, — решила специалист.

В прошлом году сезон гриппа также начался раньше обычного, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как правило вирус выявляют в России не раньше октября — начала ноября, однако в 2021 году его обнаружили уже в августе,

В июне Попова предупреждала, что «отдохнувший» за время пандемии коронавируса грипп в этом году может быть более активным, и призывала сделать прививку от этой болезни. Ранее она предупреждала, что грипп может протекать тяжелее у лиц, перенесших COVID-19 из-за долгого восстановления иммунитета.