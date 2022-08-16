Власти рассказали о перешедших на российское оборудование и ПО компаниях

Некоторые российские госкомпании и ведомства уже перешли на отечественное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), заявил ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме «Армия-2022».

«Ряд госкомпаний и ведомств уже перешли на отечественное ПО в соответствии с утвержденными планами», — сказал он. О каких конкретно компаниях идет речь, Шпак не уточнил.

Он пояснил, что субъектами КИИ считаются предприятия транспортной и банковской отраслей, а также сфер связи и здравоохранения.

«В органах власти и госкомпаниях, к примеру, давно есть установка на применение российских технологий, поэтому мы с вниманием относимся к частному сектору. В настоящий момент ведется активная работа с отраслью по разработке необходимых решений, чтобы обеспечить опережающий темп развития отечественных разработок», — сказал замминистра.

При этом он пояснил, что сначала Минпромторг определяет потребности конкретных субъектов, затем их удовлетворяют российские поставщики. Последние, по словам Шпака, «со всеми запросами справляются»

«Мы видим сейчас множество перспектив ускоренного развития, поскольку в связи с уходом иностранных поставщиков для российских организаций открылся стабильный внутренний рынок», — заключил он.

Читайте на РБК Pro Pro С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Статьи Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься Инструкции

Дискуссии о переводе критической информационной инфраструктуры России на отечественное ПО и оборудование шли несколько лет. В мае 2020 года Минцифры предложило перевести объекты КИИ преимущественно на отечественный софт с 1 января 2021 года, а оборудования — с 1 января 2022 года. Однако уже в ноябре 2020 года оно предложило сдвинуть сроки на 1 января 2024 года и 1 января 2025 года соответственно после критики со стороны владельцев КИИ.

В середине марта на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В нем было указано, что власти рассматривают возможность определить «консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования». Однако в документе не пояснялось, как именно будет работать консолидированный исполнитель и зачем он нужен. Как говорил РБК источник, благодаря консолидированному закупщику «реальные поставщики оборудования смогут избежать санкционных ограничений», а сама мера поможет «успокоить поставщиков и компании, которым требуется оборудование».

В конце марта президент России Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре с 1 января 2025 года. Их обязали перейти на ПО отечественной разработки к этому сроку. При этом закупки зарубежного софта без согласования запретили уже с 31 марта.