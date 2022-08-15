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США ввели санкции против трех чиновников Либерии

США ввели санкции против трех либерийских правительственных чиновников в рамках «закона Магнитского», включая главу администрации президента Джорджа Веа. Власти США считают, что попавшие в санкционные списки чиновники участвуют в коррупционных схемах.

Под санкции попал Натаниэл Макгилл, глава администрации действующего президента Джорджа Таулона Манне Оппонга Усмана Веа, главный прокурор страны Сайма Сирениус Сефус, управляющий директор портового управления страны Билл Твеуэй.

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Впервые экономические санкции против Либерии были введены в июле 2004 года экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в связи с военным конфликтом в стране и деятельностью бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.

В гражданской войне 1989–2003 годов погибли почти 250 тыс. человек.

В 2015 году Барак Обама, будучи президентом США, снял санкции с Либерии, подписав соответствующее распоряжение. Обама тогда отметил прогресс страны и приверженность демократии с момента окончания гражданской войны.

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