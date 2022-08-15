США ввели санкции против трех чиновников Либерии

США ввели санкции против трех либерийских правительственных чиновников в рамках «закона Магнитского», включая главу администрации президента Джорджа Веа. Власти США считают, что попавшие в санкционные списки чиновники участвуют в коррупционных схемах.

Под санкции попал Натаниэл Макгилл, глава администрации действующего президента Джорджа Таулона Манне Оппонга Усмана Веа, главный прокурор страны Сайма Сирениус Сефус, управляющий директор портового управления страны Билл Твеуэй.

Впервые экономические санкции против Либерии были введены в июле 2004 года экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в связи с военным конфликтом в стране и деятельностью бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.

В гражданской войне 1989–2003 годов погибли почти 250 тыс. человек.

В 2015 году Барак Обама, будучи президентом США, снял санкции с Либерии, подписав соответствующее распоряжение. Обама тогда отметил прогресс страны и приверженность демократии с момента окончания гражданской войны.