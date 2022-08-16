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Ракова сообщила о создании еще 1,6 тыс. вакансий по программе адаптации

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве завершился второй этап отбора компаний, готовых предоставить рабочие места сотрудникам уходящих из России корпораций — и в ближайшее время столичный центр «Моя работа» начнет отбор соискателей на 1,6 тыс. дополнительных вакансий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что новую постоянную работу москвичам предложат российский ретейлер «Магнит», оператор системы наземного транспорта Мосгортранс и дочерняя компания «Роскосмоса» — корпорация «Стратегические пункты управления».

Программа московского правительства по содействию в постоянном трудоустройстве через адаптацию входит в пакет мер по поддержке работодателей и сотрудников на рынке труда в условиях новых экономических реалий. Ее первоочередной задачей Ракова назвала «оперативный трансфер высвобождаемого персонала из уходящих компаний в стабильные предприятия, которые продолжили работать и развиваться в текущих условиях». Проект реализуется через столичный центр занятости населения «Моя работа» с тем, чтобы помочь сотрудникам адаптироваться к новой работе через наставнические программы, корпоративные курсы и другие форматы «доращивания» специалистов до предлагаемых вакансий.

Пакет столичных мер включает в себя организацию временных и общественных работ, но, по словам Раковой, особенно востребованной оказалась именно корпоративная программа — обучение и постоянное трудоустройство, с прохождением короткого периода адаптации. Вице-мэр сообщила, что на первом этапе, который стартовал в апреле этого года, российские компании создали 1,6 тыс. постоянных рабочих мест и почти 40% вакансий уже заняты: свыше 600 человек вышли на работу в сеть ресторанов «Теремок», «Почту России» и Московский метрополитен.

Ракова сообщила о появлении в Москве рекрутинг-центра сети «Теремок»
Общество
Анастасия Ракова

Второй набор также предусматривает создание 1,6 тыс. вакансий, в список которых «Магнит», Мосгортранс и «Стратегические пункты управления» внесли следующие специальности: экономисты, специалисты по закупкам, товароведы, продавцы-консультанты, инженеры-конструкторы, электромонтажники, диспетчеры, водители, контролеры пассажирского транспорта и другие.

Московский центр «Моя работа» помогает соискателям подобрать подходящую вакансию из предложенных, составить резюме, подготовиться к собеседованию, а также выбрать наставнические программы или курсы переподготовки. Директор центра Андрей Тарасов заверил, что работу его карьерных экспертов и консультантов отличает персонализированный подход к каждому соискателю. Отправной точкой работы с людьми он назвал первичное интервьюирование — чтобы понять запрос, цели и задачи кандидата. На его основе составляют индивидуальный карьерный трек, далее работают по нескольким блокам и модулям.

Тарасов описал процесс работы с соискателем так: «Кому-то нужны консультации по составлению резюме и прохождению собеседования, мастер-классы и тренинги, развивающие «гибкие» компетенции. Другим соискателям необходимо предварительно снять психологические барьеры, справиться со стрессом и эмоциональным выгоранием, настроиться на выход в новый коллектив. Есть и те, чей приоритет — кардинальная смена профессионального направления». Для таких кандидатов офисы «Моя работа» предлагают услуги профориентационного тестирования и бесплатные курсы дополнительного образования. А на базе флагманского офиса «Моей работы» на Шаболовке создана экосистема «Самозанятость в руки» — для тех, кто хочет перейти из найма в свой бизнес. Всего с начала 2022 года центр «Моя работа» помог успешно найти работу более чем 55 тыс. москвичей.

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