ФАС получила от Х5 ходатайства о покупке 70% долей ретейлеров из Сибири

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от ретейлера Х5 Retail Group, владеющего «Пятерочкой» и «Перекрестком», ходатайства о приобретении 70% долей торговых сетей из Сибири, принадлежащих группам компаний «Слата» и «Красный Яр», сообщили РБК в пресс-службе ФАС.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок ретейла», — говорится в сообщении.

О том, что X5 договорился о приобретении контролирующих долей в двух ретейлерах из Восточной Сибири — «Красный Яр» и «Слата», стало известно 2 августа. По условиям сделки X5 может полностью выкупить «Красный Яр» и «Слату» — она получает опцион на выкуп оставшихся 30%. Текущие владельцы сетей также получат опцион с возможностью продажи остающихся у них долей.

В пресс-службе компании указали, что сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Но часть из операций будет интегрирована с X5 — для синергии в том числе в сфере закупок и логистики.

Группы «Слата» и «Красный Яр» входят в образованный весной 2021 года альянс «Восточный союз», который включает также хабаровскую сеть «Самбери». Этот холдинг был создан для совместной закупочной деятельности, развития собственной торговой марки и онлайн-торговли, решения таких проблем, как длительная транспортировка товаров и недостаток местных производителей и поставщиков. По итогам сделки представитель «Восточного союза» заявил, что все обязательства, существующие у компаний в рамках этого объединения, «будут соблюдены и выполнены».