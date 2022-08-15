Суд в Гааге вынесет решение по делу малайзийского Boeing в ноябре

Фото: Максим Змеев / Reuters

Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет предварительное решение по делу о крушении малайзийского самолета Boeing MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщается на сайте суда.

«Вынесение решения займет полдня и, вероятно, начнется во второй половине дня. Любые изменения в уголовном процессе могут повлиять на дату предварительного решения», — говорится в сообщении.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. На борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.

В мае 2018 года международная группа следователей (JIT) заключила, что пусковая установка «Бук», из которой сбили самолет, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. В следственную группу входили представители нескольких стран, в том числе Украины. Российские следователи в нее не вошли.

Обвиняемыми по делу проходят один гражданин Украины и трое россиян, в том числе бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Все они отрицают свою вину. В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов запросила для них пожизненные сроки.

Российские власти заявляют, что ракета, сбившая лайнер, была еще во времена СССР поставлена на Украину и с тех пор находилась там. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в деле MH17 много «несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов». Он отметил, что в ходе рассмотрения дела были проигнорированы доказательства версии, которой придерживается Россия.