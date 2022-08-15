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На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв

Оборонное предприятие &laquo;Крушик&raquo;
Оборонное предприятие «Крушик» (Фото: krusik.rs)

На оборонном предприятии «Крушик» в сербском Валево взорвался капсюль-детонатор, пока находился на конвейере и покрывался лаком. В результате происшествия пострадала 40-летняя работница завода, ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошел в 7:05 утра, вместе с пострадавшей в помещении находилась еще одна работница завода, ее не ранило, но в связи с шоком от взрыва также доставили в больницу. После обследования ее отпустили домой.

По данным Espresso, капсюль взорвался прямо в руках у работницы завода, оставив ее без пальцев. Ее 30-летняя коллега была легко ранена, пишет портал. На предприятии ведут расследование инспекции Минобороны и прокуратуры Сербии.

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Фото:МЧС России

В июне 2021 года на сербском военном заводе «Слобода» рядом с городом Чачак произошло два инцидента со взрывами. В ночь на 4 июня на складе боеприпасов предприятия произошла серия взрывов, в результате начался пожар. По данным газеты Novosti, в тот момент на заводе находились 60 человек, их эвакуировали, никто не пострадал.

Вечером 19 июня на этом предприятии снова прогремел взрыв. По информации телеканала PTC, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Представитель больницы в Чачаке Биляна Кочович рассказала, что пострадавшие получили легкие травмы. О причинах произошедшего в обоих случаях не сообщалось.

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