Путин выразил соболезнования президенту Египта и премьеру Армении
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в коптской церкви в каирском районе Имбаба, где погибли более 40 человек. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в послании.
Пожар произошел 14 августа. По информации МВД Египта, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки, а плотная дымовая завеса «стала основной причиной смертей и травм находившихся в здании людей».
Путин также выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в торговом центре в Ереване. Текст этой телеграммы также опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании.
По последним данным, в результате пожара и взрыва в «Сурмалу» недалеко от центра Еревана шесть человек погибли, еще 15 считаются пропавшими без вести, десятки получили ранения, поисково-спасательные работы продолжаются.
В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов. В МЧС страны исключили возможность теракта.